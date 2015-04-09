Подключение мобильной верстки к NetCat

Добрый день! Есть сайт на Drupal http://roanto.com. Необходимо сделать на странице http://roanto.com/produktsiya/metallocherepitsa вкладки, в которые будут прописываться куски текста. наподобие вот этого http://kievdah.com.ua/metallocerepica.html или этого http://blagosvit.com.ua/category/metallocherepica/. Просьба написать стоимость и сроки выполнения ...