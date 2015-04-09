Подключение мобильной верстки к NetCat

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки101 просмотр

1. Есть верстка мобильного сайта

2. Есть сайт-магазин на NetCat

Необходимо подключить мобильную верстку, то есть сделать вывод информации с неткатовского сайта в мобильную версию.

10 лет назад
agbiart
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров