Здравствуйте, коллеги! Сайт на Drupal http://stroitorg.su/ Нужно по тех.заданию настроить корректное отражение мета-данных: 1. title, descriptions, keywords, alt и h1 Для каждой страницы есть нужный набор мета-данных. ...
Подключение мобильной верстки к NetCat
1. Есть верстка мобильного сайта
2. Есть сайт-магазин на NetCat
Необходимо подключить мобильную верстку, то есть сделать вывод информации с неткатовского сайта в мобильную версию.
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