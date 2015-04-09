Исправить проблему Joomla 2,5

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Закрыт3 заявки111 просмотров

Здравствуйте.

Нужно решить срочно проблему

Перенесли сайт на новый хостинг.

После переноса страницы выдают ошибку 500 или 404

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Сайт http://www.atmes-group.com/

Joomla 2,5

Важно! Файл .htaccess на месте, пробовал как с включеным чпу так и без.

Предположительно причина в том что PHP работает как CGI/FastCGI и не понимает ЧПУ.

Ищу того кто сможет решить проблему.

Вопрос имеет важный характер.

JoomlaPHP
10 лет назад
vebmister
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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