Исправить проблему Joomla 2,5

Здравствуйте.

Нужно решить срочно проблему

Перенесли сайт на новый хостинг.

После переноса страницы выдают ошибку 500 или 404

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Сайт http://www.atmes-group.com/

Joomla 2,5

Важно! Файл .htaccess на месте, пробовал как с включеным чпу так и без.

Предположительно причина в том что PHP работает как CGI/FastCGI и не понимает ЧПУ.

Ищу того кто сможет решить проблему.

Вопрос имеет важный характер.