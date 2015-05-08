Натяжка на WordPress

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Завершен4 заявки151 просмотр

Добрый день, требуется натянуть данный сайт - www.melfori.com на WordPress

Напишите ориентировочные сроки, и цену.

WordPress
10 лет назад
kertiz
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Grigorius
Григорий 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$120
6 дней
Работой с Григорием, полностью доволен. В некоторых моментах не я его ждал, а он меня:) Советую этого специалиста!
Владислав замечательный заказчик. Четко поставленная задача, своевременная оплата. Приятно работать! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Grigorius
Григорий 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад