Необходимо реализовать на Drupal7 следующее. Создать каталог компаний и товаров, в котором зарегистрированные пользователи с определенными правами могут добавлять свои компании, а также размещать новости и товары (этих компаний ). Т.е. новости и товары ...
Натяжка на WordPress
Добрый день, требуется натянуть данный сайт - www.melfori.com на WordPress
Напишите ориентировочные сроки, и цену.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $50Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте, коллеги! Сайт на Drupal http://stroitorg.su/ Нужно по тех.заданию настроить корректное отражение мета-данных: 1. title, descriptions, keywords, alt и h1 Для каждой страницы есть нужный набор мета-данных. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен плагин кнопки, который воспримется редактором Tinymce Advance (по сообщению разработчика проблем быть не должно). Нужно написание именно через плагин, так как при правки системных файлов вордпресса теряются при апдейте движка. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Настройка joomla 3.0 Установлены компоненты jomsocial и alfauserpoints, есть проблемы с регистрацией, а так же необходимо добавить функцию отправки сообщения на почту пользователя при успешной регистрации на сайте его реферала.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Добрый день, требуется специалист на СМС Битрикс 1) Дизайн 2) Верстка 3) Готовый шаблон есть 4) Довести инф- блоги и страницы до ума 5) Довести до ума обратный ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Небольшие правки на сайте 1) Необходимо изменить боковое меню сайта на всех страницах. http://midascapitalgroup.com/investors/nadezhnost-vlozhenij.html как пример страницы. Заменить меню на другие надписи и соответствующие ссылки на эти страницы. ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $15
Приветствую! Нужно поправить корзину, исправить авторизацию через соц сети, (Модуль чекаута). Где-то 6 правок. В основном верстка. Подробности в личку. Оплата через WMZ. OpenCart.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
1. Есть верстка мобильного сайта 2. Есть сайт-магазин на NetCat Необходимо подключить мобильную верстку, то есть сделать вывод информации с неткатовского сайта в мобильную версию.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Есть сайт на Drupal http://roanto.com. Необходимо сделать на странице http://roanto.com/produktsiya/metallocherepitsa вкладки, в которые будут прописываться куски текста. наподобие вот этого http://kievdah.com.ua/metallocerepica.html или этого http://blagosvit.com.ua/category/metallocherepica/. Просьба написать стоимость и сроки выполнения ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $30
Сверстанные макеты установить на WordPressСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад