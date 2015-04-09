Готовое решение на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки103 просмотра

Добрый день, требуется специалист на СМС Битрикс

1) Дизайн

2) Верстка

3) Готовый шаблон есть

4) Довести инф- блоги и страницы до ума

5) Довести до ума обратный звонок

6) Выгрузка товаров в Яндекс-маркет (показать, как и какой плагин будет лучше для битрикса)

10 лет назад
myprlike
Алексей 
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров