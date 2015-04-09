Правка карточки товаров (Wordpress)

Вот страница сейчас

Основная задача - поправить стили и добавить несколько полей в админе.

http://sex-shop365.ru/joyballs-secret-vaginalnye-shariki-rozovye/

(В коде то что заккоментировано трогать не нужно.)

В приложении то что нужно сделать.

В наличии или нет это уже настроено. Бесплатная доставка тоже автоматические выводится от определённой суммы.

Короткое описание под заголовком. (Поле в админке уже есть. Только короткое описание видно в общем каталоге, а на карточке товаров нет.)

В макете только не указано - то что картинку нужно увеличить основную

При клике купить - не всплывает окно быстрого заказа - нужно сделать чтобы сразу переход в корзину был.

АРТИКУЛ если под админом дополнительно показывается от какого поставщика - (это уже настроено)

Под кнопкой купить - 3 главных качества товаров. Нужно в админке сделать вывод доп полей. Например мы в поле пишем фразу. а галочка сама добавляется. Максимум можно 8 штук.

От вас стоимость и сроки. Оплата по факту.

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На сайте есть ещё много другой дополнительной работы.

Необходимо долгосрочное сотрудничество и професcионализм