Необходимо реализовать на Drupal7 следующее. Создать каталог компаний и товаров, в котором зарегистрированные пользователи с определенными правами могут добавлять свои компании, а также размещать новости и товары (этих компаний ). Т.е. новости и товары ...
Сайт на Wordpress. Доработки.
Для сайта на платформе Wordpress http://ferrum-body.ru/
Cделать:
1. убрать виджет-метки из сайдбара http://c2n.me/3fcwhkZ.jpg и прописать их вручную
2. растянуть "страницы 1 из" и сделать ползунок, как на http://www.bodybuilding-motivation.org/
3. прикрутить соцкнопки pluso сбоку слева
Заявки фрилансеров
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