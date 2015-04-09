Сайт на Wordpress. Доработки.

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки131 просмотр

Для сайта на платформе Wordpress http://ferrum-body.ru/

Cделать:

1. убрать виджет-метки из сайдбара http://c2n.me/3fcwhkZ.jpg и прописать их вручную

2. растянуть "страницы 1 из" и сделать ползунок, как на http://www.bodybuilding-motivation.org/

3. прикрутить соцкнопки pluso сбоку слева

WordPress
10 лет назад
Ferrumbody
Дмитрий 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров