Нужно поправить шаблон на WordPress срочно

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Закрыт3 заявки151 просмотр

Добрый день

Есть сайт thenobodyhome.com на WordPress

1) На странице http://thenobodyhome.com/2015/04/09/myanmar_intro/ в конце статьи есть автор, дата, раздел, количество просмотров

необходимо перенести эту информацию в начало статьи под заголовок как показано в макете screen.jpg

Файлы лежат здесь http://www.ex.ua/965688511935

Нужен адекватный и ответственный исполнитель.

Просьба не пишите в личку.

Стоимость и сроки указывайте в заявке.

Исходники будут высланы выбранному исполнителю.

WordPress
10 лет назад
zhil
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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