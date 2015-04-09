Техническое задание во вложении. Необходимо сделать без доступов по фтп, использую только доступы в админку. Пишите сразу стоимость и срок.
Нужно поправить шаблон на WordPress срочно
Добрый день
Есть сайт thenobodyhome.com на WordPress
1) На странице http://thenobodyhome.com/2015/04/09/myanmar_intro/ в конце статьи есть автор, дата, раздел, количество просмотров
необходимо перенести эту информацию в начало статьи под заголовок как показано в макете screen.jpg
Файлы лежат здесь http://www.ex.ua/965688511935
Нужен адекватный и ответственный исполнитель.
Просьба не пишите в личку.
Стоимость и сроки указывайте в заявке.
Исходники будут высланы выбранному исполнителю.
Заявки фрилансеров
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