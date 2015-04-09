Видеоконференция Joomla

Добрый день.

Необходимо в в joomla вставить видеоконференцию минимум на 3 человек.

Так что бы можно было выдать одноразовый пароль на вход с аккаунта.

Нужно так сделать что бы раздавался ключ входа на видео конференцию , типа что бы был админ и без админа нельзя другим участникам связаться вместе.

Жду ваших предложений по реализации с ценой и сроком.

Писать только в проект.

Спасибо.