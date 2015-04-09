Требуется внести правки

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки177 просмотров

Доброго времени.

Требуются следующие правки по интернет магазину (CMS Opecart):

http://gs.vrost.org

Сделать верстку валидной;

Настройка CMS сайта;

В горизонтальном меню заменить кнопку.

На странице корзины добавить два заполняемых поля: особые пожелания и время доставки;

Сформировать отдельные наполненные страницы под разделы.

Добавить регистрацию покупателя через социальные сети VK.com, facebook.com, Instagram.com;

Добавить кнопки для перехода на страницы магазина в социальных сетях : VK.com, facebook.com, Instagram.com;

Реализовать возможность «быстрого заказа».

Сориентируйте по цене и по срокам.

PS: наличие скайпа и микрофона обязательно.

10 лет назад
ivrost
Ольга 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров