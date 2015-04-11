Есть некий скрипт доски объявлений Elite-Board 2.2. Написана на php, mysql, smarty, jqwery, ajax. Необходимо сделать некое дополнение функционала. Необходимо реализовать механизм обмена и увязать с поиском. При добавлении обьявления нужно добавить галочку "рассмотрю ...
Натяжка на Wordpress. Срок до 13.04
Срочный проект, требуются те кто готов работать в праздники ночью и днем.
Требования:
1. Умение натяжки на wordpress
2. Знание Ajax
Бюджет 6000рублей
Срок 13. 04
Заявки фрилансеров
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