Натяжка на Wordpress. Срок до 13.04

$117
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки137 просмотров

Срочный проект, требуются те кто готов работать в праздники ночью и днем.

Требования:

1. Умение натяжки на wordpress

2. Знание Ajax

Бюджет 6000рублей

Срок 13. 04

AJAXWordPress
10 лет назад
sanyaorel
31 год
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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