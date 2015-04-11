Доработка доски обьявлений.

Есть некий скрипт доски объявлений Elite-Board 2.2. Написана на php, mysql, smarty, jqwery, ajax.

Необходимо сделать некое дополнение функционала. Необходимо реализовать механизм обмена и увязать с поиском. При добавлении обьявления нужно добавить галочку "рассмотрю варианты обмена". При добавлении обьявления при установке галочки "рассмотрю варианты обмена" вываливается полное дерево категорий (свернутое, разворачивается при нажатии на +-) с возможностью проставить галочки напротив нужных. Дальше нужно както продумать поиск, чтоб было два варианта, простой поиск (уже есть) и поиск лотов для обмена. К примеру при поиске я указаваю что я меняю товар из категории авто -> легковые автомобили -> ваз на товары из категории сельхоз.... бытовая тех.... и.т.д Разумеется поиск должен осуществляться в том регионе который указан пользователем. Еще былобы неплохо, если бы в админке, при добавлении селектора (к примеру год выпуска), была возможность указать, что данный селектор будет отображаться при поиске в разделе обмен товаров.

По логике получается, что при поиске я указаваю что я меняю товар из категории авто -> легковые автомобили -> ваз (указываю год выпуска 2010) на товары из категории сельхоз (указываю год выпуска 2010).... бытовая тех(имею возможность указать бренд аристон).... и.т.д