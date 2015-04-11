Сверстать под opencart

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Закрыт1 заявка109 просмотров

Сверстать под opencart. Срочно.

Оставляйте заявки, кто готов сделать очень быстро.

Макеты по запросу.

Opencart
10 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

dimaghost92
Дмитрий 
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва(-3)
10 лет назад
$70
1 день
Человек кидала! История сотрудничества такова! 5 раз просрочил сроки! А потом сказал, звените у меня не хватает знаний и я не могу доделать проект! Я предложил чтобы он передал верстку, так как он просрочил сроки, и я завалил проект, были хоть какие то шансы его закрыть, если проект будет доделывать другой спец. В итоге, проект так и не приняли. А Дмитрий начал требовать деньги, не смотря на то что я понес серьезный ущерб. Я сказал что проект не приняли и я не стал ставить вам плохой отзыв, не смотря на всю ситуацию. Далее он начал меня шантажировать и пугать родственниками со своего города. И нецензурно выражаться. И влепил мне отрицательный отзыв! И сказал что аккаунт он этот купил и у него есть еще 10 аккаунтов! И что он покупает отзывы! Обратите внимание на его отзывы, все отрицательные! Когда я писал отзыв был только 1. В общем ребята, запомните его данные! Человек просто не адекватен! КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ!
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

dimaghost92
Дмитрий 
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва(-3)
10 лет назад