Сверстать под opencart

Человек кидала! История сотрудничества такова! 5 раз просрочил сроки! А потом сказал, звените у меня не хватает знаний и я не могу доделать проект! Я предложил чтобы он передал верстку, так как он просрочил сроки, и я завалил проект, были хоть какие то шансы его закрыть, если проект будет доделывать другой спец. В итоге, проект так и не приняли. А Дмитрий начал требовать деньги, не смотря на то что я понес серьезный ущерб. Я сказал что проект не приняли и я не стал ставить вам плохой отзыв, не смотря на всю ситуацию. Далее он начал меня шантажировать и пугать родственниками со своего города. И нецензурно выражаться. И влепил мне отрицательный отзыв! И сказал что аккаунт он этот купил и у него есть еще 10 аккаунтов! И что он покупает отзывы! Обратите внимание на его отзывы, все отрицательные! Когда я писал отзыв был только 1. В общем ребята, запомните его данные! Человек просто не адекватен! КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ!