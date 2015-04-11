Натяжка одной страницы на wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок207 просмотров

Нужна натяжка 1 страницы на wordpress. Страница из себя представляет landing, есть блок фильтра товаров, его нужно реализовать. Фильтр нужен ajax, есть много плагинов которые делают это. покажу. Сроки 2-3 дня максимум, ТЗ и скрин верстки скину в личку.

AJAXWordPress
10 лет назад
Saide
32 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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