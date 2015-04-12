Нужна натяжка 1 страницы на wordpress. Страница из себя представляет landing, есть блок фильтра товаров, его нужно реализовать. Фильтр нужен ajax, есть много плагинов которые делают это. покажу. Сроки 2-3 дня максимум, ТЗ и скрин ...
Нужно удалить дубли с базы данных
все что нужно это удалить все дубли с моей базы данных определенного форума.
база весит 300мб.
просьба брать заказ только тем, кто действительно в этом разбирается.
Заявки фрилансеров
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