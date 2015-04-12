Нужно удалить дубли с базы данных

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок168 просмотров

все что нужно это удалить все дубли с моей базы данных определенного форума.

база весит 300мб.

просьба брать заказ только тем, кто действительно в этом разбирается.

10 лет назад
nagibat0r
Никита 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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