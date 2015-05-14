Правки WP срочно

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Завершен2 заявки185 просмотров

Необходимо переделать лейдинг на WP

Оставляйте заявки кто готов приступить сейчас.

В заявках пожалуйста указывайте свой скайп.

WordPress
10 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

sonicdndz
36 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Проект оплачен. Рекомендую

Заявки фрилансеров

sonicdndz
36 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад