Ищу специалиста Wordpress желательно с опытом работы с Woocommerce. Сделали модуль для сайта, клиент обновил тему для Wordpress, и модуль сейчас не работает. Надо посмотреть в чем дело.
Перенести сайт на WP
Нужно перенести сайт с самописного движка на WordPress, оставляйте заявки те кто готов начать прямо сейчас, оставляйте свой логин скайпа. Бюджет 3000 руб.
Заявки фрилансеров
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