Перенести сайт на WP

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Закрыт2 заявки129 просмотров

Нужно перенести сайт с самописного движка на WordPress, оставляйте заявки те кто готов начать прямо сейчас, оставляйте свой логин скайпа. Бюджет 3000 руб.

WordPress
10 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров