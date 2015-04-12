Упал сайт

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Закрыт2 заявки174 просмотра

Срочно требуется помощь. Доступ в сипанель действует с правами admin. Надо почистить коды, убрать лишних бенефициаров и восстановить работу сайта. Пароли взламывать не надо.

10 лет назад
troi
Олег 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров