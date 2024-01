Добрый день, нужен модуль импорта товара с парсингом по сайту поставщика для prestoShop 1.6.9 1. есть xlsx файл из которого можно взять a. Наименование товара b. Категории c. Артикул d. Факт наличия «- «+» e. Цена 2. Есть сайт forum3.ru c которого необходимо брать a. Описание b. Картинки c. Физические характеристики (вес. Габариты)(Вес ...