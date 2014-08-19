Натянуть сайт на MODx (revo)

Антон отличный специалист и порядочный человек. Работает по совести. Не подвел со сроками (реально выручил). Старается сделать как лучше, предлагает свои решения, всегда на связи. Отрабатывает ТЗ вдумчиво и "с головой". Я искренне рада сотрудничеству. Буду обращаться еще, и рекомендую остальным заказчикам.