Натянуть сайт на MODx (revo)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки173 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо натянуть сверстаный макет сайта-портфолио на MODx Revo. ТЗ есть. Оплата по факту демонстрации работы.

Сроки и бюджет обсуждаем.

MODX
11 лет назад
Canada-pro
Юлия 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$180
2 дня
Антон отличный специалист и порядочный человек. Работает по совести. Не подвел со сроками (реально выручил). Старается сделать как лучше, предлагает свои решения, всегда на связи. Отрабатывает ТЗ вдумчиво и "с головой". Я искренне рада сотрудничеству. Буду обращаться еще, и рекомендую остальным заказчикам.
Отличный позитивный заказчик. Почти всегда на связи, разбирается в том, что заказывает. С такими всегда приятно работать. Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад