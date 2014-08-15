Сделать отправку данных формы в amocrm

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки218 просмотров

Есть форма на сайте http://gos-fond.com

Нужно настроить отправку данных из формы в amocrm.

Ссылка на пример реализации отправки данных https://developers.amocrm.ru/examples/

Пишите, пожалуйста, в заявке ориентировочную стоимость работы

AmoCRM
11 лет назад
Nordio
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

pepeh
Пелех 
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Замечательный человек. Очень приятно работать. Сделал все быстро и четко!
Заказчик точно знает чего хочет, четкое ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

pepeh
Пелех 
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад