Починить captch в dle

Требуется починить каптчу в dle при регистрации (сайт: www.ecpb.ru) Так же при подаче объявления клиентом - в админку не приходит это объявление на модерацию + пропала возможность авторизироваться через соц сети - починить так же.

цена: до 500 руб. предлагайте.