Починить captch в dle

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок162 просмотра

Требуется починить каптчу в dle при регистрации (сайт: www.ecpb.ru) Так же при подаче объявления клиентом - в админку не приходит это объявление на модерацию + пропала возможность авторизироваться через соц сети - починить так же.

цена: до 500 руб. предлагайте.

DLE
11 лет назад
stigman
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров