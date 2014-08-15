Найти строчку в коде

В общем есть проблемка. При добавлении записи в ворпресс появляется такое сообщение http://s019.radikal.ru/i601/1408/4a/e5e6c7e152ca.png Я сначала думал что пост не добавляется, но оказалось что добавляется. Т.е что я делаю 1. Заполняю ...