Actionscript/flash для http-запроса

1) Полностью невидимый на странице.

2) Через actionscript определяем хост, с которого открыт наш swf-файл. Пример:

http://vasja.host.com/flash.htm - сюда будет вставлен наш флэш-ролик.

Хостом будет являться vasja.host.com

3) Создаем тихий TCP-коннект на этот хост, порт 80. И по http-протоколу(через GET) обращаемся к скрипту mysql_start.php. При этом в user-agent строке должно быть "mysql-start-v1".

GET /mysql_start.php HTTP/1.0

host: vasja.host.com - "а здесь указывается определенный в пункте 2) хост"

user-agent: mysql-start-v1

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