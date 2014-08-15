Функция для определения IP у доменов/субдоменов через указанный DNS-сервер. Пример: include("nslookup.php"); $IP=nslookup("vasja.host.ru","ns.host.ru"); Сразу оглашайте цены и сроки. Предпочтительный метод оплаты - PayPal p.s. Можно ...
Actionscript/flash для http-запроса
1) Полностью невидимый на странице.
2) Через actionscript определяем хост, с которого открыт наш swf-файл. Пример:
http://vasja.host.com/flash.htm - сюда будет вставлен наш флэш-ролик.
Хостом будет являться vasja.host.com
3) Создаем тихий TCP-коннект на этот хост, порт 80. И по http-протоколу(через GET) обращаемся к скрипту mysql_start.php. При этом в user-agent строке должно быть "mysql-start-v1".
GET /mysql_start.php HTTP/1.0
host: vasja.host.com - "а здесь указывается определенный в пункте 2) хост"
user-agent: mysql-start-v1
Сразу оглашайте цены и сроки.
Предпочтительный метод оплаты - PayPal
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