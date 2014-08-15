Организовать меню без ручного добавления (WP, php)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок161 просмотр

Здравствуйте, необходимо меню, покажу примеры как это реализуется на других порталах. Я с вами свяжусь в личке сразу после вашего добавления заявки и быстро покажу пример, чтобы не отнимать у вас время.

PHPWordPress
11 лет назад
Ligamira
Николай 
41 год
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров