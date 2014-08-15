[Joomla 2.5] После удаления модуля он не ставится

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Закрытнет заявок87 просмотров

После удаления модуля из корзины, и повторной установки - пишет "успешно установлен", но модуль не появляется в списке. Прошу писать тех кто знает в чём проблема.

Joomla
11 лет назад
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад

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