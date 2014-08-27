Доработки для магазина на CMS OpenCart

Нужны доработки для нашего нового проекта sadovnik-villa.ru

Список доработок прикреплен к заданию, можете ознакомиться.

Проходимцев и шапкозакидателей прошу не напрягаться, пердоплат не делаем, так не получиться по легкому навариться и свалить.

Для добросовестных специалистов условия оплаты в 2 этапа:

1 часть - после выполнения половины работы (пункты 3 и 12 в приоритете)

2 часть после выполнения всего ТЗ.

Пункт 10 в самом конце.

Срок от 2 до 4 дней. По стоимости, ждем ваших предложений. Заявки без указания цены рассматриваться не будут.

Заранее спасибо!