Доработки для магазина на CMS OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки187 просмотров

Нужны доработки для нашего нового проекта sadovnik-villa.ru

Список доработок прикреплен к заданию, можете ознакомиться.

Проходимцев и шапкозакидателей прошу не напрягаться, пердоплат не делаем, так не получиться по легкому навариться и свалить.

Для добросовестных специалистов условия оплаты в 2 этапа:

1 часть - после выполнения половины работы (пункты 3 и 12 в приоритете)

2 часть после выполнения всего ТЗ.

Пункт 10 в самом конце.

Срок от 2 до 4 дней. По стоимости, ждем ваших предложений. Заявки без указания цены рассматриваться не будут.

Заранее спасибо!

Opencart
11 лет назад
original77
Рамиз 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dmitry2
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$30
4 дня
Большое спасибо Дмитрию, очень помог нам! Проявил себя с наилучшей стороны. Вежлив в общении, всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Хороший заказчик, четкие рамки работы были обговорены заранее. Своевременная оплата. Доступность skype 24 часа в сутки. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

dmitry2
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад