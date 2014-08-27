Доброго времени суток, нужна доработка для ИМ на Simpla, ТЗ прикладываю. Очень желателен опыт работы с этой CMS. Прошу сразу указывать цену и срок, другие заявки рассматривать не ...
Доработки для магазина на CMS OpenCart
Нужны доработки для нашего нового проекта sadovnik-villa.ru
Список доработок прикреплен к заданию, можете ознакомиться.
Проходимцев и шапкозакидателей прошу не напрягаться, пердоплат не делаем, так не получиться по легкому навариться и свалить.
Для добросовестных специалистов условия оплаты в 2 этапа:
1 часть - после выполнения половины работы (пункты 3 и 12 в приоритете)
2 часть после выполнения всего ТЗ.
Пункт 10 в самом конце.
Срок от 2 до 4 дней. По стоимости, ждем ваших предложений. Заявки без указания цены рассматриваться не будут.
Заранее спасибо!
Выбранный исполнитель
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