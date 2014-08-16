Доработка сайта, партнёрского скрипта.

Скрипт сайта партнёрской программы работает на PHP и использует XML интерфейсы Plati.ru.

Требуется сделать карту sitemap.xml автоматическую или скрипт так как товары добавляются ежедневно и карту xtml как на этом сайте http://www.ftxshop.ru/sitemap.php. Оптимизировать скрипт сайта под поисковые системы для последующего продвтжения а точнее что бы прописывались title, description и keywords автоматически в полной новости. Есть админка, нужно создать и добавить страницу новости в админке чтобы добовлять на сайт игровые новости, видео, редактирование с картинками как положенно Ваша цена и сроки.

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