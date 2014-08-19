Enokenti

Сергей Enokenti

 
39 летРоссия/Новосибирск
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Баннер
Хорошее несложное задание. Утверждение и оплата моментально. Рекомендую сотрудничать с Сергеем!
Заказывал баннер. Станислав вообще молодец, сделал очень быстро. Рекомендую!
Ответный отзыв