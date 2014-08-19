Изменить название сайта в анимированном банере GIF.
Баннеры1 исполнитель
Завершен
9 лет назад
Изменить название сайта в анимированном банере GIF.
Скрипт сайта партнёрской программы работает на PHP и использует XML интерфейсы Plati.ru. Требуется сделать карту sitemap.xml автоматическую или скрипт так как товары добавляются ежедневно и карту xtml как на этом сайте http://www.ftxshop.ru/sitemap.php. Оптимизировать скрипт сайта ...
Здравствуйте. Требуется доработка скрипка под поисковые системы для дальнейшего продвижения. Работает на PHP и использует XML интерфейсы Plati.ru в полном объёме, а точнее что бы прописывались title, description и keywords автоматически в полной ...