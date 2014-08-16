Простой скрипт объединения в группы

Необходим скрипт, который будет выполнять следующее:

Есть таблица users, состоит она из login,password, email,qiwi,data,ref,user_ip

Мне необходимо следующее:

Пользовтаели регистрируются, данные заносятся в базу, нечего не обычного.

Скрипт выполнять слледующее:

Он ищет одинаковые IP по базе, и группирует их в группы в таком виде:

|||||||||||||--IP адрес--|||||||||||||||||

А тут список одинаковых ип,и их данные, логин, пароль, мыло, киви, дата и т.д.

И так по каждому IP адресу. Еще добавить возможность, активации следующего массива, который будет искать однаковые ип по первым числам. а концовка не обязательна