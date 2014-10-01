Здравствуйте! Необходимо натянуть сверстанный интернет-магазин на MODx (revo). ТЗ и превью макетов скидываем претендентам.
Скрипт сбора ID вконтакте
Добрый день!
Требуется написать скрипт для сбора ID пользователей вконтакте.
Подробнее написано в ТЗ, которое вышлю всем желающим по запросу на оценку.
Выбранный исполнитель
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