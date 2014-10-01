Скрипт сбора ID вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок194 просмотра

Добрый день!

Требуется написать скрипт для сбора ID пользователей вконтакте.

Подробнее написано в ТЗ, которое вышлю всем желающим по запросу на оценку.

11 лет назад
delon
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

KotBorealis
Борис 
32 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$20
2 дня
Спасибо! Работа выполнена на достойном уровне!
Отличный заказчик

Заявки фрилансеров

KotBorealis
Борис 
32 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад