Натянуть верстку интернет-магазина на MODx (revo)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок196 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо натянуть сверстанный интернет-магазин на MODx (revo). ТЗ и превью макетов скидываем претендентам.

MODX
11 лет назад
Canada-pro
Юлия 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Vi-Ras
34 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$250
4 дня
Огромное спасибо за качественную, оперативную работу и добросовестное отношение к проекту. Сотрудничеством очень довольна и буду обращаться еще. Рекомендую Виталика как ответвственного, честного и профессионального исполнителя.
Рекомендую Юлию, как хорошего, адекватного заказчика. Задача поставлена хорошо. Оплата в срок. Очень доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Vi-Ras
34 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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