Подключить форму к timepad.ru

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Закрыт7 заявок219 просмотров

Есть сайт http://консалтингпродаж.рф с формой захвата (три одинаковых формы). К ним нужно подключить форму события timepad.ru.

Т.е. чтобы при вводе контактов на сайте все данные отправлялись в базу таймпад. Поля для ввода полностью совпадают.

После отправки должно появляться всплывающее сообщение - спасибо за регистрацию.

Нужно до завтрашнего утра.

Сразу указывайте стоимость пожалуйста.

11 лет назад
Sho_Me
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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