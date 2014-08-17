Подключить форму к timepad.ru

Есть сайт http://консалтингпродаж.рф с формой захвата (три одинаковых формы). К ним нужно подключить форму события timepad.ru.

Т.е. чтобы при вводе контактов на сайте все данные отправлялись в базу таймпад. Поля для ввода полностью совпадают.

После отправки должно появляться всплывающее сообщение - спасибо за регистрацию.

Нужно до завтрашнего утра.

Сразу указывайте стоимость пожалуйста.