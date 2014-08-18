Требуется web-разработчик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок231 просмотр

Ищем специалиста для удалённой работы по разработке сайтов. Постоянное сотрудничество.

Задачи:

- вёрстка;

- интеграция с CMS (MODx, Битрикс, UMI, самописные CMS);

- доработка действующих сайтов.

Пишите - обсудим условия сотрудничества.

Особое внимание уделим кандидатам из Барнаула.

MODX
11 лет назад
Tarti
Дарья 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
5 отзывов

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