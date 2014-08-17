Внести несоклько небольших правок в DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка175 просмотров

Нужно внести некоторые правки в модули DLE 10.2:

1. DLE Board: починить форму добавления объявлений.

2. Bullet Energy: сделать урл категорий транслитом.

3. Каталог организаций: сделать урл категорий транслитом.

Обязательно указывайте примерную цену.

DLE
11 лет назад
Artamos
Артём 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров