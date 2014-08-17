Создать сайт с удобным ЛК с заданным функционалом

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки153 просмотра

Требуется создать в удобном виде функционал, перечисленный в прикрепленном файле (ТЗ).

Все требования - указаны в ТЗ.

Напомню, что одинаково хорошо должно работать на всех устройствах (ПК, планшеты, коммуникаторы и т.д. во всех браузерах).

11 лет назад
mirasite
Юлия 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров