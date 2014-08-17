Починить сайт

После переноса сайта с одного хостинга (руцентр) на другой сайт стал выводиться вместо русского квадратиками. Сайт mrbe.ru

По срокам до 14 часов выберу исполнителя и сегодня желательно сделать. Пишите ваши контакты желательно скайп и стоимость, можно вилку.