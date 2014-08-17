Ищем специалиста для удалённой работы по разработке сайтов. Постоянное сотрудничество. Задачи: - вёрстка; - интеграция с CMS (MODx, Битрикс, UMI, самописные CMS); - доработка действующих сайтов. ...
Починить сайт
После переноса сайта с одного хостинга (руцентр) на другой сайт стал выводиться вместо русского квадратиками. Сайт mrbe.ru
По срокам до 14 часов выберу исполнителя и сегодня желательно сделать. Пишите ваши контакты желательно скайп и стоимость, можно вилку.
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