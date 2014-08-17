Починить сайт

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Закрыт24 заявки228 просмотров

После переноса сайта с одного хостинга (руцентр) на другой сайт стал выводиться вместо русского квадратиками. Сайт mrbe.ru

По срокам до 14 часов выберу исполнителя и сегодня желательно сделать. Пишите ваши контакты желательно скайп и стоимость, можно вилку.

11 лет назад
mrbe
Олег 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров