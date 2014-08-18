Поменять контент на сайте т3 в приложение от вас сроки и бюджет
Внести ряд корректировок на сайте
Добрый день! Имеется сайт http://test2.alexogroup.ru/ , сайт адаптивный и рассчитан на 2 типа мониторов (максимальная и минимальная), есть корректировки которые надо поправить (в приложение).
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Пишем только в проект и СРАЗУ указываем стоимость и сроки работы.
Оплата оперативно.
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