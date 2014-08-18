Внести ряд корректировок на сайте

Добрый день! Имеется сайт http://test2.alexogroup.ru/ , сайт адаптивный и рассчитан на 2 типа мониторов (максимальная и минимальная), есть корректировки которые надо поправить (в приложение).

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Пишем только в проект и СРАЗУ указываем стоимость и сроки работы.

Оплата оперативно.