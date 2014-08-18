Внести ряд корректировок на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок236 просмотров

Добрый день! Имеется сайт http://test2.alexogroup.ru/ , сайт адаптивный и рассчитан на 2 типа мониторов (максимальная и минимальная), есть корректировки которые надо поправить (в приложение).

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Пишем только в проект и СРАЗУ указываем стоимость и сроки работы.

Оплата оперативно.

11 лет назад
AlexoGroup
Михаил 
44 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

iroster
Иван 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов(-2)
11 лет назад
$35
1 день
Исполнитель переводит проекты на каких то сторонних людей, и не на одного. Сторонние люди сроки не исполняют, кормят завтраками. ИТОГ: работа не сделана, куча времени потеряна. "То что написано в задание не совпадает с реальними задачами, вводить в заблуждение исполнителей" - достаточно прочитать проект и все будет понятно, совпадает или нет...
Да проект передал знакомой. То что написано в задание не совпадает с реальними задачами, вводить в заблуждение исполнителей.

Заявки фрилансеров

iroster
Иван 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов(-2)
11 лет назад