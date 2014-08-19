Здравствуйте! Имеется таймер http://tutorialzine.com/2011/12/countdown-jquery/ Необходимо немного дополнить функционал таймер так, чтобы по окончанию отсчета таймер начинал считать заново. Кто готов взяться за работу укажите следующие данные: ...
Доступ в админ панель
При переносе сайта на другой хостинг стало невозможным заходить в админ панель. конфиг и пути заменены и прописанны правильно, пробовали заменить хеш, создать нового пользователя, просто восстановить пароль(письмо не приходит), сайт на ос коммерц
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