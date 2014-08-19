Доступ в админ панель

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки206 просмотров

При переносе сайта на другой хостинг стало невозможным заходить в админ панель. конфиг и пути заменены и прописанны правильно, пробовали заменить хеш, создать нового пользователя, просто восстановить пароль(письмо не приходит), сайт на ос коммерц

11 лет назад
Alexlife77
Алексей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Vijit
45 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Отличный чел. разбирается в своем деле, в отличии от некоторых
Нормальный заказчик. Любознательный :)

Заявки фрилансеров

Vijit
45 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад