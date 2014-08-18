Требуется PHP-программист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок183 просмотра

Требуется PHP программист для постоянного сотрудничества. Интересный работающий проект, нужен постоянный человек для небольших доработок по необходимости. Оплата сдельная. Расчеты в гривне

Опыт возможен небольшой — работа несложная.

Сайт самописный на php

Основное требование — ответственность, изчезновения на неделю с неоконченой работой недопустимы.

Желательно Украина

PHP
11 лет назад
absent2000
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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