При переносе сайта на другой хостинг стало невозможным заходить в админ панель. конфиг и пути заменены и прописанны правильно, пробовали заменить хеш, создать нового пользователя, просто восстановить пароль(письмо не приходит), сайт на ос коммерц
Разработка сайта на WP + верстка
Доброго времени!
Планируется сайт на Wordpress
Примерно такого дизайна https://www.aavacations.com/
Цены нужно знать на верстку и разработку.
Так же важны сроки. Укажите все пожалуйста.
Необходим сайт для туроператора, территориально находящегося в Мексике и открывающего канал продаж российским туристам через Интернет.
Услуги: перелеты, отели, экскурсии, экскурсионные программы, пакеты услуг.
Сейчас имеются прямые контракты с отелями, а также планируется работать с агитатором hotelbook.ru.
Имеются собственные авиабилеты.
Данные о собственных билетах и отелях хранятся в Excel-файлах.
Данные об экскурсиях и экскурсионных программах хранятся в Word-файлах.
Необходимо:
База данных, хранящая собственную информацию компании об имеющихся в наличии авиабилетах и отелях, экскурсиях и экскурсионных программах.
Формирование пакетов “отель + перелет” по заданным правилам ценообразования (“отель + перелет” != “отель” + “перелет”)
Удобное управление информацией в БД - возможность самостоятельного добавления новых отелей и авиабилетов (подойдет загрузка в csv или нечто похожее)
Конечный интерфейс пользователя, позволяющий искать и бронировать отели (hotelbook + собственная база)
Страница с отображением имеющихся экскурсий и экскурсионных программ (с фильтрацией и сортировкой по указанным параметрам).
Корзина, в которую можно положить отель, перелет, экскурсии, экскурсионные программы.
База данных, хранящая заявки и брони клиентов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Имеется таймер http://tutorialzine.com/2011/12/countdown-jquery/ Необходимо немного дополнить функционал таймер так, чтобы по окончанию отсчета таймер начинал считать заново. Кто готов взяться за работу укажите следующие данные: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день! Имеется сайт http://test2.alexogroup.ru/ , сайт адаптивный и рассчитан на 2 типа мониторов (максимальная и минимальная), есть корректировки которые надо поправить (в приложение). -------------------------- Пишем только в проект и СРАЗУ указываем стоимость ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Поменять контент на сайте т3 в приложение от вас сроки и бюджетВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сайт на MODX. Необходимо сделать правки. Также разработать модуль добавления регионов.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ищем человека, который может доработать существующий сайт на друпале. Список правок можно посмотреть во вложении. Жду предложений и стоимость работы.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно создать сайт по ТЗ: http://sites78.ru/site.pdf Интересует сроки, цена и CMSВеб-программирование16 заявокЗакрыт11 лет назад
ТЗ прикреплено. Хотим услышать сроки и цену. Оставяйте ник в скайпе, чтобы мы могли с вами связаться в случае чегоВеб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Приложение к браузеру для отбора доноров при покупке ссылок в Сапе, по нужным критериям.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад