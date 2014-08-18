Разработка сайта на WP + верстка

Доброго времени!

Планируется сайт на Wordpress

Примерно такого дизайна https://www.aavacations.com/

Цены нужно знать на верстку и разработку.

Так же важны сроки. Укажите все пожалуйста.

Необходим сайт для туроператора, территориально находящегося в Мексике и открывающего канал продаж российским туристам через Интернет.

Услуги: перелеты, отели, экскурсии, экскурсионные программы, пакеты услуг.

Сейчас имеются прямые контракты с отелями, а также планируется работать с агитатором hotelbook.ru.

Имеются собственные авиабилеты.

Данные о собственных билетах и отелях хранятся в Excel-файлах.

Данные об экскурсиях и экскурсионных программах хранятся в Word-файлах.

Необходимо:

База данных, хранящая собственную информацию компании об имеющихся в наличии авиабилетах и отелях, экскурсиях и экскурсионных программах.

Формирование пакетов “отель + перелет” по заданным правилам ценообразования (“отель + перелет” != “отель” + “перелет”)

Удобное управление информацией в БД - возможность самостоятельного добавления новых отелей и авиабилетов (подойдет загрузка в csv или нечто похожее)

Конечный интерфейс пользователя, позволяющий искать и бронировать отели (hotelbook + собственная база)

Страница с отображением имеющихся экскурсий и экскурсионных программ (с фильтрацией и сортировкой по указанным параметрам).

Корзина, в которую можно положить отель, перелет, экскурсии, экскурсионные программы.

База данных, хранящая заявки и брони клиентов.