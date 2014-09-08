Разработка строител. калькуляторов для Joomla 1.5

Проект был поделен на несколько стадий. Первая была выполнена и утверждена. Оплата поступила без каких-либо проблем и задержек. Остальную часть проекта со стороны нашей группы, по объективным причинам, к сожалению завершить не представлялось возможным. Тем не менее, Сергей вошел в наше положение и с понимианием отнесся к сложившейся ситуации. Проект был закрыт. Заказчик с большой буквы! Рекомендуем!