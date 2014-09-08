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Разработка строител. калькуляторов для Joomla 1.5
Требуется создать калькулятор по аналогии:
- подобрать формулы для расчета
Пример созданного калькулятора
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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