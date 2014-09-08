Разработка строител. калькуляторов для Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки151 просмотр

Требуется создать калькулятор по аналогии:

- подобрать формулы для расчета

Пример созданного калькулятора

http://www.sadovniki.by/kalkulyator.html

Joomla
11 лет назад
saitby
43 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$100
14 дней
Отличная команда профессионалов. Рекомендую!
Проект был поделен на несколько стадий. Первая была выполнена и утверждена. Оплата поступила без каких-либо проблем и задержек. Остальную часть проекта со стороны нашей группы, по объективным причинам, к сожалению завершить не представлялось возможным. Тем не менее, Сергей вошел в наше положение и с понимианием отнесся к сложившейся ситуации. Проект был закрыт. Заказчик с большой буквы! Рекомендуем!

Заявки фрилансеров

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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