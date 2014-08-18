Нужен скрипт на PHP для обработки изображения: убрать фон и шумы, сделать изображение монохромным. Формат входного и выходного файла - jpg. Примеры - см. во вложении.
PHP/Javascript программист
Требуется php/javascript программист. Работа в основном по созданию функционала, модулей, плагинов для Opencart, Joomla, Wordpress.
Если заинтересованы, даю Вам тестовое задание. Работа над тестовым заданием должна занять не более часа. Если справляетесь, далее согласовываем задание.
P.S. Если опыт по php/javascript незначительный, обращаться не надо, не потяните.
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