Требуется php/javascript программист. Работа в основном по созданию функционала, модулей, плагинов для Opencart, Joomla, Wordpress.

Если заинтересованы, даю Вам тестовое задание. Работа над тестовым заданием должна занять не более часа. Если справляетесь, далее согласовываем задание.

P.S. Если опыт по php/javascript незначительный, обращаться не надо, не потяните.