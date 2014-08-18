PHP/Javascript программист

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок199 просмотров

Требуется php/javascript программист. Работа в основном по созданию функционала, модулей, плагинов для Opencart, Joomla, Wordpress.

Если заинтересованы, даю Вам тестовое задание. Работа над тестовым заданием должна занять не более часа. Если справляетесь, далее согласовываем задание.

P.S. Если опыт по php/javascript незначительный, обращаться не надо, не потяните.

JavaScriptJoomlaOpencartPHPWordPress
11 лет назад
dmon-co
41 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 отзывов

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