Нужен парсер как десктопное приложение

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок176 просмотров

Требуется написать простое десктоп-приложение, которее будет парсить ссылки с указанного ему сайта, и собирать эти ссылки в базу (текстовый файл)

Жду Ваши цены и сроки.

11 лет назад
nubber
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sozzobo
Батов 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Отличный программист, учел все пожелания и правки. Рекомендую.
Хороший работодатель! Интересное задание. Четко сформулированные требования. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

sozzobo
Батов 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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