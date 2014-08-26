Нужен скрипт на PHP для обработки изображения: убрать фон и шумы, сделать изображение монохромным. Формат входного и выходного файла - jpg. Примеры - см. во вложении.
Нужен парсер как десктопное приложение
Требуется написать простое десктоп-приложение, которее будет парсить ссылки с указанного ему сайта, и собирать эти ссылки в базу (текстовый файл)
Жду Ваши цены и сроки.
Выбранный исполнитель
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