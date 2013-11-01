Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
9 лет назад
Отличный программист, учел все пожелания и правки. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший работодатель! Интересное задание. Четко сформулированные требования. Рекомендую!
$60
10 баллов
10 лет назад
Снова обратился к Сергею. Сделал всё быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Всегда рад сотрудничеству. Как всегда четкое ТЗ и моментальная оплата.
$70
10 баллов
10 лет назад
Всё быстро и качественно сделал! Советую всем, этого исполнителя!
Ответный отзыв
Хороший работодатель! Интересное задание. Четко сформулированные требования. Рекомендую!