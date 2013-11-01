sozzobo

Батов sozzobo

 
36 летУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
nubber
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Нужен парсер как десктопное приложение
Отличный программист, учел все пожелания и правки. Рекомендую.
Хороший работодатель! Интересное задание. Четко сформулированные требования. Рекомендую!
Ответный отзыв
dumix69
Андрей 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Парсер сайта
Снова обратился к Сергею. Сделал всё быстро и качественно. Рекомендую!
Всегда рад сотрудничеству. Как всегда четкое ТЗ и моментальная оплата.
Ответный отзыв
dumix69
Андрей 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Парсер сайта
Всё быстро и качественно сделал! Советую всем, этого исполнителя!
Хороший работодатель! Интересное задание. Четко сформулированные требования. Рекомендую!
Ответный отзыв