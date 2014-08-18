Нужен скрипт на PHP для обработки изображения: убрать фон и шумы, сделать изображение монохромным. Формат входного и выходного файла - jpg. Примеры - см. во вложении.
Проверка страниц и добавление кода
Проверка страниц и добавление кода. CMS netcat работа простая, в основном на внимательность.
Оплата 2000 рублей. Очень срочно в течении 1-2 часов нужно сделать. Страниц 84. Оплата по проверке и готовности.
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