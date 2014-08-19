Есть 2 сайта на движке WordPress. (Полная версия ТЗ со скринами - в приложении). На одном товары вставляются удобно (в рамках ТЗ назовем его стеклодверь), на втором – не удобно ...
Битрикс мелкие доработки
Битрикс мелкие доработки. Сегодня
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