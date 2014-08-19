Здравствуйте на сайте нужно реализовать механизм 2opt-in

Все пользователи должны быть подписаны с помощью механизма Double Opt-In. при внесении в базу на каждый

адрес должно быть отправлено письмо, содержащее ссылку для подтверждения

подписки.

и после активации подписки на email должен прийти данные для входа на сайт.

CMS WORDPRESS

указывайте цену и сроки)