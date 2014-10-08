Разработать API для сайта

Задача №1

Сайт - http://smofast.com/

Функционал API - Возможность добавлять задания с использованием всех критериев и настроек. Редактирование задания. Просмотра статуса заданий, количество их выполнения (иметь функционал грубо говоря двух страниц - http://smofast.com/addurl.php и http://smofast.com/mysites.php?p=).

Пример - Сделать простенький сайт (голый HTML с реализаций API для примера).

FAQ и документация - Простая и понятная документация по работе с API.

Задача №2

Сайт - http://vip.smoservice.biz/ - (пример открытый сайт: http://smoservice.ru/)

Функционал API - Оформление заказа (оплата будет происходить с баланса аккаунта), просмотр статусов заказа (взятие его со страницы http://smoservice.ru/shop/invoices). Это всё.

Пример - Сделать простенький сайт (голый HTML с реализаций API для примера).

FAQ и документация - Простая и понятная документация по работе с API.

Задача №3 (дополнительно)

После выполнения двух первых задач. Необходимо:

Написание сайта (пример сайта будет дан), который лишь будет как пример сайта который будет использовать API, добавив лишь в этот сайт пару страниц FAQ/Регистрация/Тикет система/Партнёрская программа. Пример - http://soc-services.ru/

Который будет иметь полнофункциональный магазин услуг взятый через API. (всего 2 сайта. 1 сайт с API 1, а второй с API 2 сайта).