Есть форум. http://chuguevforum.com/ На форуме есть система поиска, которую надо улучшить. ------------------------------------------------------------------- Сейчас ищет только по целому слову или фразе, а нужно искать по фрагменту слова или фразы. ...
Разработать API для сайта
Задача №1
Сайт - http://smofast.com/
Функционал API - Возможность добавлять задания с использованием всех критериев и настроек. Редактирование задания. Просмотра статуса заданий, количество их выполнения (иметь функционал грубо говоря двух страниц - http://smofast.com/addurl.php и http://smofast.com/mysites.php?p=).
Пример - Сделать простенький сайт (голый HTML с реализаций API для примера).
FAQ и документация - Простая и понятная документация по работе с API.
Задача №2
Сайт - http://vip.smoservice.biz/ - (пример открытый сайт: http://smoservice.ru/)
Функционал API - Оформление заказа (оплата будет происходить с баланса аккаунта), просмотр статусов заказа (взятие его со страницы http://smoservice.ru/shop/invoices). Это всё.
Пример - Сделать простенький сайт (голый HTML с реализаций API для примера).
FAQ и документация - Простая и понятная документация по работе с API.
Задача №3 (дополнительно)
После выполнения двух первых задач. Необходимо:
Написание сайта (пример сайта будет дан), который лишь будет как пример сайта который будет использовать API, добавив лишь в этот сайт пару страниц FAQ/Регистрация/Тикет система/Партнёрская программа. Пример - http://soc-services.ru/
Который будет иметь полнофункциональный магазин услуг взятый через API. (всего 2 сайта. 1 сайт с API 1, а второй с API 2 сайта).
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