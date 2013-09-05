Доработка сайта на Битрикс

Необходимо посадить уже сверстанную страницу http://joxi.ru/0k4oUtg5CbD9eGX5FXQ на Joomla 2.5. Рассматриваются заявки только опытных людей. Также, в течении несколько дней после выполнения проекта нужны будут небольшие консультации (все, что будет требовать больше 15 минут и выходит за ...