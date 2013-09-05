Проблема с кодировкой opencart

Задание в файле
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вместо имени и фамилии залогинившегося пользователя, знаки вопроса.
Все это касается всех страниц в подкатегории jetauto.com.ua/catalog
В других местах отображается корректно.
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