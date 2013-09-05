Проблема с кодировкой opencart

$50
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок167 просмотров
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Вместо имени и фамилии залогинившегося пользователя, знаки вопроса.

Все это касается всех страниц в подкатегории jetauto.com.ua/catalog

В других местах отображается корректно.

OpenCart
10 лет назад
mongolo
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад